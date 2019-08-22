МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг после публикации днем ранее протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов, аналитики не исключают продолжения снижения процентных ставок в банковском секторе страны под внешним воздействием.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару растёт до 1,1086 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1083 доллара, курс доллара к иене снижается до 106,45 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) понижается на 0,08%, до 98,22 пункта.

В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС. Инвесторы ожидали увидеть некоторые сигналы о дальнейшем снижении процентной ставки. Регулятор, в свою очередь, отметил сильную экономику США, но подтвердил, что готов сохранять гибкость в условиях неустойчивости мировой экономики.

Трейдеры ожидают, что теперь в пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл даст более четкие представления о готовности ФРС ослабить монетарную политику на заседании в сентябре.

"Учитывая, что процентные ставки во всем мире становятся отрицательными, существует риск того, что похожий сценарий произойдет и в США", — отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.