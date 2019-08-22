МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля удерживается в плюсе, несмотря на снижение стоимости нефти и валют развивающихся рынков, следует из динамики торгов Московской биржи, нацвалюту поддерживает налоговый период, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.50 мск четверга снижается на 4 копейки, до 65,71 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 72,85 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,88% — до 59,77 доллара за баррель.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ

В четверг рубль одним из немногих на развивающихся рынках большую часть дня торговался в "зеленой зоне", отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Валюты других развивающихся стран к текущему моменту снижаются против доллара: индийская рупия в паре с долларом на закрытии торгов подешевела на 0,65%, турецкая лира падает на 0,84%, бразильский реал – на 0,69%, аргентинское песо – на 0,15%, южноафриканский ранд — на 0,03%.

"После утреннего снижения мировые рынки предприняли попытку развить позитивную динамику, резко повысившись благодаря сильным данным по европейской экономике. Однако это движение быстро сменилось противоположным, так как китайский юань ускорил снижение, обновив 11-летний минимум по отношению к доллару", — указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Очередная волна ослабления китайской валюты свидетельствует об усилении опасений по поводу внешнеторгового конфликта между США и Китаем. Кроме того, данная динамика может спровоцировать со стороны Трампа новые обвинения Пекина в валютных манипуляциях, осложнив переговорный процесс между двумя странами", — комментирует он.

По мнению Кравченко, сегодня в течение дня динамику рубля поддерживал налоговый период.

ПРОГНОЗЫ

По всей видимости, к завтрашнему дню все основные игроки уже завершат конвертацию валютной выручки, и рубль лишится поддержки в данном направлении, полагает Кравченко.

"Впрочем, все внимание инвесторов уже сконцентрировано на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Джерома Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля вновь будет полностью определяться аппетитом к риску на глобальных площадках", — добавляет он.

В случае сохранения позитивных настроений, поддерживаемых приближением пика налоговых выплат, пара доллар-рубль может отступить в диапазон 65–65,5 за доллар, в котором провела большую часть первой половины августа, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.