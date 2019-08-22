МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,61%, до 6,17 доллара, "Новатэка" увеличилась на 0,62%, до 194,2 доллара, "Лукойла" уменьшилась на 0,1%, до 80,2 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,6%, до 7,03 доллара, "Газпром нефти" подешевели на 0,16%, до 31,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,6%, до 23,68 доллара, "Северстали" уменьшилась на 0,49%, до 14,33 доллара, НЛМК выросла на 0,19%, до 21,42 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,34%, до 1,17 доллара, Сбербанка подорожали на 1,07%, до 13,65 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 2,12% — до 18,5 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,27%, до 12,9 доллара, "Ленты" уменьшилась на 0,3%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,11%, до 3,46 доллара.