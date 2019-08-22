МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в четверг в слабом плюсе по основным индексам на нестабильном внешнем фоне и в ожидании комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04%, до 2675,13 пункта, индекс РТС — на 0,19%, до 1282,63 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижается на 5 копеек, до 65,70 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 72,81 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,73%, до 59,86 доллара за баррель.

"Отечественные фондовые рынки провели сегодняшний день в сугубо боковом, но весьма волатильном движении. Причем каких-либо идей или поползновений в росту или снижению не было – движение индексов напоминало движения иголки в швейной машинке, с удивительной периодичностью сменяя подъем снижением", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Мировые рынки демонстрируют нестабильность, двигаясь разнонаправленно в преддверии важного события – завтрашнего симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором будет выступать в том числе глава ФРС. Инвесторы надеются услышать от него комментарии о дальнейшей монетарной политике регулятора, и многие ожидают, что он даст сигналы о ее дальнейшем планомерном смягчении", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Малоликвидные акции "Трансконтейнера" обновили в четверг исторический максимум после публикации отчетности по МСФО, показавшей рост чистой прибыли за полугодие на 90%.

В ходе торгов бумаги компании подскакивали на 13,4%, до 7990 рублей. Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля, после объявления о планах РЖД продать свой пакет в размере 50% плюс две акции оператора.

К закрытию торгов акции "Трансконтейнера" выросли на 5,82% — до 7460 рублей.

Также среди лидеров роста сегодня оказались бумаги "Мечела" (префы выросли на 1,59%, обыкновенные акции – на 3,38%), обыкновенные акции "Россетей" (2,36%), акции "Норникеля" (2,25%).

Акции ГК "Черкизово" снизились на 4,83% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие. Среди лидеров падения также – акции ОВК (-3,17%), префы "Транснефти" (-2,01%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,96%) и акции ВТБ (-1,93%).

ПРОГНОЗЫ

Завтра, 23 августа, торговля пройдет в диапазоне 2675-2790 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

Если инвесторы услышат завтра от Пауэлла о смягчении монетарной политики, это вызовет рост глобальных рисковых активов, указывает Бабин.

"Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи остается уровень 2700 пунктов, для индекса РТС – 1300 пунктов. В случае негативного развития ситуации на мировых рынках российские фондовые индикаторы могут двинуться к установленным на этой неделе 3-месячным минимумам (2615 пунктов по индексу Мосбиржи и 1233 пунктов по индексу РТС)", — также полагает он.