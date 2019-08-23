МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть после снижения в четверг незначительно растут в пятницу утром в ожидании выступления главы ФРС США в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1% — до 59,98 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,01%, до 55,35 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу отмечается небольшая коррекция после снижения днем ранее. При этом эксперты отмечают, что трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке в ожидании новостей из США, где в Джексон-Хоуле начинается второй день ежегодного экономического симпозиума, организованного американским Федрезервом.

Инвесторы с интересом ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в надежде, что он может дать намеки по дальнейшей монетарной политике в США. Аналитики Oanda, которых цитирует агентство Рейтер, считают, что в пятницу нефть будет торговаться спокойно, "так как все взгляды прикованы к Джексон-Хоулу".