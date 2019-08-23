МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2019 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,3%, до 5,9 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 23,5%, до 8,196 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 9,6%, до 8,113 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA выросла на 0,4 процентного пункта — до 73,1%.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 9%, до 11,1 миллиарда рублей. Операционные расходы за квартал выросли в годовом выражении на 10,6%, до 3,874 миллиарда рублей.

"Чистая прибыль увеличилась на 21,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, при этом скорректированный показатель прибыли вырос на 8,7%. Рентабельность по EBITDA до 73,8%", — приводятся в сообщении слова финансового директора, члена правления ПАО "Московская биржа" Максима Лапина.

Комиссионные доходы Московской биржи во втором квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,7%, до 6,56 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

"Во втором квартале биржа показала двузначный рост комиссионного дохода – 10,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Это соответствует динамике последних нескольких лет, несмотря на сдерживающие факторы, в том числе отсутствие роста объемов торгов на некоторых рынках", — сказал Лапин.

Комиссионный доход на рынке облигаций во втором квартале по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 36,3% и составил 751,6 миллиона рублей, комиссионный доход на рынке акций за этот же период вырос на 4,7% — до 540,6 миллиона рублей.

"Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 7,9% в связи со снижением объемов операций междилерского репо (-38,5%) и объемов кредитных и депозитных операций (-27,1%). Несмотря на снижение объемов торгов, комиссионные доходы выросли на 14,5% благодаря увеличению среднего срока сделок РЕПО, изменению ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и росту доли операций РЕПО с ЦК в общем объеме сделок биржевого РЕПО", — указывает в сообщении биржа.

Также биржа сообщает, что объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12% по сравнению со вторым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными и индексными контрактами. Объем торгов товарными деривативами вырос на 20,8%, срочными контрактами на акции – на 27,2%, а фьючерсами на процентные ставки – на 320,3%. Объем торгов рынка СПФИ увеличился на 46,4%.

При этом биржа обращает внимание, что рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии, связанный с реализацией проекта "Единый пул обеспечения" способствовали росту комиссионного дохода на 4,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года — до 642,7 миллиона рублей.

"Показатель чистого процентного дохода улучшился по сравнению с предшествующими кварталами за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля: рост составил 9,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года…. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход вырос на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил 4,12 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова Лапина. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, до 11,1 миллиарда рублей.