МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после слабых колебаний возле уровней предыдущего закрытия на старте торгов перешел к умеренному росту против доллара и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижается на 4 копейки – до 65,56 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 72,58 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,45% — до 60,19 доллара за баррель.