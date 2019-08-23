МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном положительной динамикой в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49% — до 2897,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,01%, до 1578,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,5% — до 26179,33 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,4% — до 20710,91 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,14% — до 1948,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,33%, до 6523,1 пункта.

Участники торгов обратили внимание на интервью экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу американским СМИ, в котором он сказал, что администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему планирует провести раунд личных переговоров с китайскими официальными лицами в сентябре. Он также добавил, что на текущей неделе участники переговоров провели конструктивный обмен мнениями по телефону.

Кроме того, рынки ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что Пауэлл даст сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики в США после июльского снижения ставки на 25 базисных пунктов.

"Росту на биржах Японии способствовал подъем на рынках Китая и Гонконга", — сказали аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс. При этом они добавили, что трейдеры занимали преимущественно выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС.