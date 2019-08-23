МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу, надеясь услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла сигналы дальнейшего смягчения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,75% — до 7181,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5419,12 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 11815,74 пункта.

В центре внимания инвесторов в пятницу находится ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организованный ФРС США. Трейдеры ждут выступления Пауэлла в пятницу вечером, чтобы понять, стоит ли рассчитывать на новое снижение базовой ставки ФРС в сентябре.

В июле регулятор впервые с 2008 года понизил базовую ставку. Снижение составило 25 базисных пунктов, до 2-2,25%, и было названо "корректировкой в середине цикла".

Аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Рейтер, отметил сильный оптимизм на биржах в преддверии речи Пауэлла, и не исключил, что в итоге "рынки будут разочарованы".