МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть незначительно колеблются в пятницу в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 59,83 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 55,3 доллара за баррель. Утром в пятницу цены росли в пределах 0,1%.

Внимание мировых инвесторов в пятницу сосредоточено на грядущем выступлении Пауэлла. Рынки ждут от него сигналов относительно возможности снижения базовой ставки ФРС второй раз в текущем году для поддержки крупнейшей мировой экономики.

Рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan) сказал агентству Рейтер, что на данный момент ситуация на рынках сводится к ожиданиям выступления Пауэлла в пятницу. "Будет ли он настаивать на устойчивости экономики США или подчеркнет растущие риски? Интерпретация инвесторами перспектив политики Пауэлла будет влиять на рынки", — отметил эксперт.