МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем сохраняет стабильную положительную динамику к основным мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару опускался до 1,1057 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,63 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,21%, до 98,38 пункта.

В пятницу трейдеры ждут выступления Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле. Инвесторов интересует, будет ли регулятор еще раз снижать ставку в сентябре после первого за 10 лет снижения в июле. Тогда ФРС понизила ставку на 25 базисных пунктов — до 2-2,25%, назвав это "корректировкой в середине цикла".

"Я ожидаю, что он (Пауэлл – ред.) подчеркнет, что экономика США достаточно сильна, и одного или двух снижений ставки будет достаточно в качестве некой страховки, чтобы поддержать восстановление. Вероятно, это более жесткий подход, чем ждет рынок, и это может быть позитивным фактором для доллара", — сказал агентству Рейтер главный стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler).

Ослабление монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.