МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нефть марки WTI дешевеет в пятницу днём более чем на 3% после новостей о вводе Китаем новых пошлин на американские товары.

По состоянию на 15.26 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,52%, до 58,41 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,23%, до 53,56 доллара за баррель.

Цены на нефть резко упали после того, как комитет по тарифам Госсовета КНР сообщил о том, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год.

Дополнительные пошлины на 5078 товарных наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.