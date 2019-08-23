МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу после новостей о вводе Китаем новых пошлин на ряд американских товаров, но достаточно умеренно, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.13 мск индекс Dow Jones снижался на 0,36%, до 26157,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 7937,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 2909,16 пункта.

В пятницу Китай сообщил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

Эти шаги стали ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом импорта 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.

В то же время инвесторы отыгрывают заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который выступает на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл сообщил, что ФРС готова предоставить больше стимулов для мировой экономики, что оказывает небольшую поддержку индексам.

"Конечно, Китай собирается принять меры. Это часть торговой войны. Вопросы торговли станут важной части в речи Пауэлла, и он должен дать некоторое представление о том, как ситуация в мире влияет на ФРС", — отметил аналитик Raymond James в Сент-Питерсберге Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.