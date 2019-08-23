ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Биржевые индексы США резко падают на фоне угроз президента Дональда Трампа в адрес Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск индекс Dow Jones снижался на 1,3%, индекс S&P 500 — на 1,42%, а технологический Nasdaq — на 1,63%.

Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.