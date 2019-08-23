МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару на росте интереса к более надёжным активам после новости о новой эскалации торговой войны США и Китая, а также на неудовлетворённости инвесторов выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новости о негативной динамике рынка недвижимости в Штатах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару растёт до 1,1125 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара, курс доллара к иене снижается до 105,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 97,92 пункта.

Курс иены растет к доллару после неоднозначного выступления Пауэлла. Он заявил о готовности ФРС предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики, однако не дал четкого сигнала о готовности снизить учётную ставку в будущем.

"Я не знаю, о чем думает рынок, но если вы уверены еще в двух-трех сокращениях, эта речь вас не переубедит. Не похоже, что он превзошел ожидания рынков", — отметил глава стратегии FX в Westpac Ричард Франулович (Richard Franulovich), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, спрос на надежные активы поддерживается новостями о том, что Китай объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США ответят на объявленные Китаем дополнительные пошлины на американские товары.

Давление на курс доллара также оказывает статистика продаж новостроек в США. Так, продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% в месячном выражении, до 635 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%, до 649 тысяч.