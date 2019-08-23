МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет на эскалации торговой напряженности между США и КНР, а также на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,55 доллара, или на 1,69%, до 1534,05 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 1,9%, до 17,363 доллара за унцию.

Цены на золото растут на эскалации торгового конфликта США и КНР. В пятницу Китай сообщил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что объявит ответные меры на новые пошлины Китая. Он также приказал всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку.

Рост цены на золото поддерживается ростом спроса на надежные активы. В пятницу состоялось выступление Джерома Пауэлла, который, вопреки ожиданиям, не дал конкретный сигнал о готовности ФРС снизить процентную ставку. Пауэлл отметил, что ФРС готова предоставить больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики.