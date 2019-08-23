ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Индексы Уолл-стрит продолжают резкое падение на фоне угрожающих заявлений президента Дональда Трампа в адрес Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск индекс Dow Jones упал на 1,82% до 25774,78 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,95% до 2865,94 пункта, а технологический NASDAQ рухнул на 2,33% до 7805.49 пункта.

Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей работе.

Он проводит незапланированное совещание по торговле на фоне обещанных новых пошлин, направленных против Китая, сообщает телеканал CNBC.

Американские биржевые индексы продолжают падать в пятницу на фоне новых угроз Трампа в адрес Пекина.