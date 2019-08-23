МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам вслед за зарубежными рынками, обвалившимися под давлением новостей о введении новых пошлин Китая на товары из США и ответных угроз американского президента Дональда Трампа, при этом новые американские санкции по отношению к финансовой системе РФ инвесторов не испугали, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,54%, до 2660,74 пункта, индекс РТС — на 1,11%, до 1268,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск растёт на 47 копеек, до 66,07 рубля, курс евро – на 86 копеек, до 73,54 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,09% — до 58,67 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров падения сегодня оказались акции ТМК (-3,46%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,73%), депозитарные расписки X5 (-1,89%), акции АФК "Система" (-1,88%), "Лукойла" (-1,74%), "Аэрофлота" (-1,315), "Русгидро" (-1,26%), "М.Видео" (-1,22%), компании "Энел Россия" (-1,2%).

В лидерах роста – акции "Трансконтейнера" (+12,6%), бумаги "Мечела" (префы поднялись на 3,46%, обыкновенные акции – на 5,93%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+4,17%), ОВК (+3,02%), НЛМК (+1,17%), "Газпром нефти" (+1,09%), Polymetal (+1,02%), акции Московской биржи (+0,92%).

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Основные российские фондовые индексы усилили снижение в пятницу днем под давлением новости о введении новых пошлин Китая на товары из США. До этого рынок акций РФ был в умеренном минусе.

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год, сообщил ранее в пятницу комитет по тарифам Госсовета КНР. Дополнительные пошлины на более чем 5 тысяч наименований товаров вступят в силу с 1 сентября или 15 декабря. Этот шаг обозначен как ответ на решение США ввести в эти же даты пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в год.

"Негативная реакция была на ответные пошлины Китая. Китай в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ясно даёт понять, что они молчать не будут и ответят практически зеркально. У Трампа до выборов остается практически год. Если учитывать, что на падающих рынках не избирался ни один американский президент, Китай явно дает понять, что эскалация торговой войны приведет к снижению рынка и, соответственно, Трамп не изберется на второй срок", — прокомментировал аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

ПОПЫТКА РОСТА

"Речь главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле сгладила этот негатив", — добавил Дроздов.

После выступления Пауэлла биржевые индексы США вышли на непродолжительное время в плюс. За ними последовали российские индексы.

Одним из факторов поддержки для российского рынка стало официальное уведомление госдепартамента США о новых, вступающих в силу в понедельник санкциях по "делу Скрипалей", так как второй этап этих санкций выглядит урезанным и сама эта тематика сходит с повестки дня, прокомментировал РИА Новости попытки роста индексов в России инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Но вернувшийся было позитив на глобальный рынок резко сменился падением американских бирж на фоне угроз Трампа в адрес Китая. Трамп заявил, что уже сегодня ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.

Российский рынок акций не остался в стороне и в итоге закрылся заметным снижением по основным индексам, хотя и более умеренным, чем это показали биржи Европы и США.

ПРОГНОЗЫ

"Рынки сейчас находятся на эмоциях, и в выходные инвесторы разберутся в этих новостях и примут решение о направлении дальнейшего движения", — считает Дроздов.

"Сохраняются риски и связанные с санкциями, и связанные и информацией о торговом конфликте между США и ЕС, экономическим сепаратизмом в ЕС, нестабильностью спроса в мировой экономике", — отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин.

"Однако ключевые новости этой недели были позитивными. Согласно данным протокола июльской сессии ФРС, июльское смягчение кредитной политики "не должно выглядеть как начало цикла" снижения ставок. Руководством комитета по открытым рынкам ФРС было также выражено беспокойство по поводу чрезмерно низкой инфляции", — добавляет эксперт.

В понедельник возможно снижение российского рынка с целевым уровнем закрытия 2640-2670 пунктов, но по итогам следующей недели преобладают шансы его повышения, полагает он.