МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля продолжает нести значительные потери на вечерних торгах на фоне обострении торговой войны США и Китая, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск пятницы растёт на 47 копеек, до 66,07 рубля, курс евро — на 94 копейки, до 73,62 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,69%, до 58,91 доллара за баррель.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Пятница выдалась крайне волатильной для глобальных валютных площадок, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

В преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле индекс доллара демонстрировал, в первой половине дня, положительную динамику к корзине основных валют, хотя на развивающихся площадках американская валюта чувствовала себя не столь уверенно, напоминает аналитик.

"Однако в последующие часы аппетит инвесторов к риску заметно сократился, и доллар получил преимущество на всех площадках. Фактором давления на торговые индексы стала опубликованная новость о намерении Китая ввести ответные пошлины на импорт из США (в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря текущего года). Эскалация торгового конфликта сразу же ухудшила настроения инвесторов на развивающихся рынках, в том числе и на российском", — комментирует эксперт.

В то же время выступление самого Пауэлла разочаровало многих инвесторов.

"Выступавший на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава Федрезерва Джером Пауэлл, чьей речи инвесторы и эксперты ждали с такой надеждой, умудрился ни произнести ничего, что давало бы хоть какие-то шансы сделать предположения о дальнейших планах ФРС. Как обычно, обтекаемые формулировки и даже ни малейшего намека на продолжение (или нежелание) снижать процентные ставки в этом году", — комментирует аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"В общем, в процессе выступления и по итогам речи и фондовые, и сырьевые, и валютные рынки попали в зону высокой турбулентности, мечась из угла в угол как загнанный в клетку дикий зверь. Инвесторы окончательно утратили ориентиры и, приходится признать, на настоящий момент не знают, что делать. Впрочем, после пары часов паники наиболее осторожные все же начали на всякий случай продавать активы, что вызвало падение основных фондовых индексов, отечественной валюты, стоимости энергоносителей", — добавляет аналитик.

Улучшение аппетита инвесторов к риску на внешних рынках, возникшее во время выступления главы ФРС, оказалось совсем недолгим из-за появившегося сообщения американского президента о намерении ввести ответные меры на пошлины Китая, указывает Кравченко.

"На фоне происходящего в мире поведение российского рубля не отличалось оригинальностью – его мотало, начиная с 15.00 мск, как козу на привязи, но финал был такой же, как и у других – заметное падение. Причем поддержку отечественной валюте не смогли оказать даже закупающиеся для налоговых платежей экспортеры, хотя откуда им взяться на рынке под вечер пятницы?" — отмечает Коренев.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может снизиться в понедельник до 66,5 за доллар, считает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

"Торговый конфликт резко эскалируется, это сказывается на котировках нефти и в целом на аппетите к риску", — добавляет он.

Следующая торговая сессия скорее всего будет проходить в основном под давлением новостей о противостоянии Вашингтона и Пекина, считает Коренев.

"Тот факт, что помимо девальвации юаня Китай вполне решительно готов пойти и на введение контрсанкций в отношении американских товаров, свидетельствует о том, что до окончания торговых войн еще очень далеко, и пока даже трудно сказать, каким образом затягивающийся сейчас на горле мировой торговли узел повлияет на мировую экономику в целом", — заключает аналитик.