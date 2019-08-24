ВАШИНГТОН, 24 авг /ПРАЙМ/. США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%, заявил президент Дональд Трамп.

Решение Трампа последовало за введением дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

"Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) 75 миллиардов долларов США (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%… Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом 300 миллиардов долларов, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!" — написал Трамп в Twitter.