ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что он нисколько не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу.

На момент закрытия бирж (23.00 мск) индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов (2,37%, до 25630,52 пункта), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта. Наибольшее падение, как показала динамика торгов, было связано с заявлением Трампа о том, что он введет новые пошлины на китайские товары.

В ходе беседы с журналистами вечером в пятницу президента спросили, считает ли он, что его слова спровоцировали падение индексов. "Нисколько", — ответил Трамп перед отлетом на саммит G7 во Франции.

Поле этого он напомнил, что за время его президентства эти индексы существенно выросли.

"Поэтому не надо мне говорить про 600 пунктов", — добавил он.

Трамп уже после закрытия бирж в пятницу заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Трампа последовало за введением дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг в свою очередь является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.