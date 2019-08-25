МИНСК, 25 авг /ПРАЙМ/. Глава минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что ожидает прояснения ситуации с покупкой Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) доли Белинвестбанка до конца текущего года.

В апреле председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев сообщил, что ЕБРР направил белорусским властям официальное предложение о вхождении в акционерный капитал Белинвестбанка. В конце мая в Госкомитете по имуществу республики сообщили, что Минск оценил рыночную стоимость 100% акций Белинвестбанка в 324 миллиона долларов.

"Я думаю… до конца года в отношениях с этим банком наступит какая-то ясность", — сказал Крутой в интервью телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье.

Как уточнил глава ведомства, стороны обменялись только первыми инвестиционными предложениями. Крутой обратил внимание, что не считает этот процесс завершенным.

"Идут экспертные нормальные переговоры, как в любой сделке. Банк, естественно, выдвинул условия, чтобы купить подешевле. У нас есть альтернативные методы оценок. Стоимость этого банка выше, как мы считаем, даже если брать ту долю от 10 до 25%, на которую претендует ЕБРР. Поэтому это условия переговоров, мы из этого процесса не выходим", — пояснил Крутой.

В мае 2015 года Белоруссия и ЕБРР договорились о совместной работе по продаже государством к 2020 году контрольного пакета акций Белинвестбанка. Планировалось, что ЕБРР может стать владельцем 25% банка для дальнейшего привлечения стратегического инвестора. В сентябре 2017 года ЕБРР подтвердил, что по-прежнему рассматривает вхождение в капитал Белинвестбанка, но для этого необходимы определенные условия.