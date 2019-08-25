ВАШИНГТОН, 25 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп может получить право отдать распоряжение американским компаниям уйти из Китая, если объявит чрезвычайное положение, заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин.

"У него будет такое право, если он объявит чрезвычайное положение. Он его не объявлял", — сказал он в эфире телеканала Fox News, комментируя недавний твит Трампа, где тот написал, что приказывает компаниям искать альтернативу Китаю в своей работе.

Объясняя твит президента, Мнучин предположил, что тот имел в виду свое желание гарантировать, что в затяжной торговой войне американские компании не столкнутся с проблемами и спокойно уйдут их КНР.

"Мы хотим, чтобы они были там, где их торговые партнеры нас уважают и ведут себя с нами честно. У президента много вариантов, но наш первый выбор – это иметь честную равнозначную торговлю", — добавил Мнучин.

Он отметил, что Трамп успешно использует свои полномочия в решении определенных вопросов с Мексикой. Для возведения на границе с этой страной забора для борьбы с проникновением в США нелегальных мигрантов Трамп объявил чрезвычайное положение, что позволило ему в обход конгресса получить необходимое финансирование.