ТОКИО, 26 авг /ПРАЙМ/. Рынок ценных бумаг в Токио отреагировал в понедельник утром резким падением котировок на новость о нагнетании торговой войны между США и Китаем, передает агентство Киодо.

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи снизился на 500 пунктов, или на 2,5% по сравнению с показателями пятницы — до отметки 20238,28.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 30,17 пункта, или на 2,01% — до отметки 1472,08.

Как отмечает Киодо, падение коснулась акций практически всех отраслей, в наибольшей степени это транспорта, нефтяной и угольной отраслей.