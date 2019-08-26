Токийская биржа открылась сильным падением на фоне торговой войны США и Китая
ТОКИО, 26 авг /ПРАЙМ/. Рынок ценных бумаг в Токио отреагировал в понедельник утром резким падением котировок на новость о нагнетании торговой войны между США и Китаем, передает агентство Киодо.
По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи снизился на 500 пунктов, или на 2,5% по сравнению с показателями пятницы — до отметки 20238,28.
Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 30,17 пункта, или на 2,01% — до отметки 1472,08.
Как отмечает Киодо, падение коснулась акций практически всех отраслей, в наибольшей степени это транспорта, нефтяной и угольной отраслей.
https://1prime.ru/Financial_market/20190826/830266859.html