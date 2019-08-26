МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо снижаются в понедельник на фоне нового обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,95% — до 2869,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1570,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,79%, до 25447,66 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,29%, до 1923,71 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 1,97% — до 20303,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,41%, до 6430,9 пункта. Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне торгового обострения с США

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, сравнил сложность оценки нестабильной рыночной ситуации с гаданием на кофейной гуще. "Никто не понимает, что делает американский президент", — сказал он.

По мнению эксперта, лучшее, что Трамп может сделать для стабильности рынка, это "сохранять молчание". "Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы делаем много предположений, опережающих экономические реалии", — заключил он.