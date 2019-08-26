МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые фондовые и сырьевые рынки позитивно отреагировали на новые заявления президента США Дональда Трампа по торговому конфликту с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 мск цены на нефть снижаются на 0,2-0,4% против утреннего падения более чем на 1%, европейские рынки краткосрочно выходили в плюс на открытии торгов, хотя затем и вернулись в "красную зону", фьючерсы на американские индексы вышли в плюс и растут на 0,3-0,5%.

Трамп заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Как передает агентство Рейтер, президент США назвал готовность КНР к диалогу положительным развитием для всего мира, ожидает начала переговоров в ближайшее время. Со слов Трампа, представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле.