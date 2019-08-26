МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17% — до 2863,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 0,77%, до 1566,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,9% — до 25680,3 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 2,17% — до 20261,04 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,64% — до 1916,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6440,1 пункта.

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как было запланировано, а 15%, при этом повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

"Последняя эскалация торгового конфликта увеличивает риск рецессии вдобавок к тому синхронизированному замедлению роста мировой экономики, которое мы сейчас наблюдаем. Надежда инвесторов на договоренность сторон на данный момент полностью исчезла", — сказала агентству Рейтер рыночный стратег Saxo Bank Элеанор Крейг (Eleanor Creagh).

Кроме того, участники торгов следят за ситуацией в Гонконге, где в воскресенье продолжились антиправительственные протесты, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, а затем водяные пушки для расчистки установленных демонстрантами баррикад.