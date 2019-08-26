МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе небольшого повышения рынка акций РФ по индексам и нейтральной динамики курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся, цена на нефть марки Brent останется выше 59 долларов за баррель, курс евро – около 1,1115 доллара, курс доллара будет торговаться у текущего уровня – в 66 рублей, евро также мало изменится и останется у уровня 73,54 рубля соответственно, ожидают аналитики.

В ФОКУСЕ — ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

На нынешней неделе рынкам предстоит "переварить" колоссальное количество событий: нейтральное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (которое состоялось в пятницу), агрессивные заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах для Китая; первый за несколько лет полноценный диалог G7; прозрачные намеки на возможность нового диалога с Ираном; миролюбивое заявление экономического советника председателя КНР Лю Хэ о готовности продолжить торговые переговоры и, наконец, обилие статистики, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Основной ньюсмейкер — президент США Дональд Трамп, в конце прошлой недели пообещавший КНР повышение ставок пошлин еще на 5%, призвавший американские компании покинуть Китай и обрушивший рынки. Однако уже сегодня, комментируя контакты переговорщиков двух стран, Дональд Трамп объявил о скором возобновлении переговоров с Поднебесной, тем самым способствуя нормализации ситуации на мировых рынках", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Вербальный посыл Трампа о готовности Китая заключить торговую сделку несколько успокоил рынки, однако к этому высказыванию необходимо относиться с большой долей осторожности, поскольку заключение полноценной сделки в ближайшее время видится маловероятным, учитывая массу неразрешенных разногласий, войну пошлин и эскалацию политического кризиса в Гонконге", — обращает внимание Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Тем не менее, в случае если в ближайшие дни Пекин подтвердит возвращение за стол переговоров, биржевики будут расценивать это как прогресс и рынки могут получить шанс на восстановление, добавляет он.

Из важных статданных во вторник выйдут оценки ВВП Германии за второй квартал, в четверг – статистика по немецкому рынку труда за август и первая оценка ВВП США за второй квартал, в пятницу – данные по доходам и расходам потребителей в США за июль, напоминает аналитик.

В центре внимания участников торгов будут пересмотренные данные по темпам роста ВВП США за второй квартал текущего года, отмечает Гельды Союнов из Альфа-банка. "В случае если темпы роста американской экономики замедляться, то мы можем увидеть усиления опасений скорого наступления рецессии. После этого на рынке может последовать уход инвесторов в защитные активы", — добавляет он.

ИНДЕКСЫ НАЙДУТ ПОДДЕРЖКУ

Индекс Мосбиржи в ближайшие дни может пытаться тяготеть к тесту 2700 пунктов, полагает Локтюхов из Промсвязьбанка. Однако вряд ли сможет закрепиться по итогам недели выше без разительного улучшения настроений на глобальных рынках, считает эксперт. "Поэтому пока мы достаточно осторожно смотрим на "голубые фишки", — добавляет он.

"Информация, поступившая от ФРС в пятницу, вновь не поддержала прогнозы длительного цикла понижения ставок. Это свидетельствует об уверенности властей США в позитивных среднесрочных перспективах своей экономики. И это работает на повышение требуемой доходности вложений на рынке в среднесрочном периоде, то есть позитивно для инвестиций в "риск", — считает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

"ЕЦБ, согласно последним данным, разрабатывает комбинацию монетарных мер стимулирования в Европе. Их объем может превысить существенные для рынка 50 миллиардов евро в месяц. Покупки облигаций могут начаться уже в сентябре. Это тоже, судя по результатам таких программ в прошлом, позитивно для инвестиций в "риск", — добавляет он.

Эксперт после возможного спада в начале недели ожидает итогового роста российского рынка акций по её результатам.

Большинство секторов российского рынка имеют шансы на рост, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что торги отечественной валютой в паре с долларом и евро пройдут в широком диапазоне.

"На этой неделе мы прогнозируем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 65–67 рублей и по паре евро-рубль в диапазоне 73,5-75,5 рубля. На текущий момент все рисковые активы находятся под давлением на фоне эскалации торгово-валютного конфликта между США и Китаем", — говорит эксперт.

Тем временем поддержку российской валюте может оказать спрос нерезидентов на российские госбумаги, в особенности на аукционах ОФЗ в среду, считает он. В преддверии вероятного снижения ставки Банком России и ФРС США в сентябре, спрос на высокодоходные российские бумаги повышается, добавляет эксперт.

"Основное внимание будет сосредоточено на сигналах из центральных банков по поводу будущих изменений в денежной политике. Вероятность того, что первым начнёт действовать ЕЦБ, достаточно высокая. Европейский регулятор в начале сентября может снизить ключевую ставку до отрицательных значений, а также объявить о перезапуске количественной программы. Соответственно, данные действия будут позитивными для рискованных и высокодоходных активов, к которым относится и российский рынок акций, и российский рубль", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

В России на текущей неделе финансовые результаты представят Банк Санкт-Петербург, Polymetal, "Лента", "Лукойл", "Распадская", "Фосагро", АФК "Система", "Аэрофлот", "Россети", "Русгидро", в связи с чем в акциях названных компаний возможны сильные движения, отмечает Дейнека из "БКС Премьер".

Из менее ликвидных бумаг, имеющих потенциал для роста, Локтюхов из Промсвязьбанка локально выделяет акции металлургического и горнодобывающего сектора, являющиеся естественными бенефициарами некоторого ослабления рубля.

Из них наиболее интересны "фишки" сталелитейного сектора (НЛМК, ММК) и "Мечел", в настоящее время сильно недооцененный и способный резко подорожать на неожиданной новости о готовности "А-Проперти" войти в Эльгинский проект, отмечает аналитик.

Он считает интересными и акции производителей удобрений. "Также мы рассчитываем на подъем ряда бумаг во внутренних секторах, в первую очередь, в потребительском, где предпочитаем "Детский мир", неплохо отчитавшийся, и Х5, а также акции электросетевых компаний, и по-прежнему привлекательную АФК "Система", — добавляет он.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными на этой неделе будут компании из сектора финансовых услуг, в частности, акции Московской биржи. А наименее привлекательными — отрасли золотодобычи и нефтяной, среди которых он называет акции "Полюса" и "Газпрома".

Стабилизация нефти позволит нефтяным бумагам провести неделю в узком диапазоне, полагает Кочетков из "Открытие Брокер". Между тем, надежды на стимулы могут сыграть в пользу металлургов, считает он.

"С другой стороны, бумаги с высокой дивидендной доходностью, как, например, телекоммуникации и электроэнергетика, также могут пользоваться спросом из-за падения доходностей валют развитых стран. Начало нового учебного года может сопровождаться ростом интереса к розничным сетям", — добавляет аналитик.