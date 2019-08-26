МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам на фоне надежд на разрешение торгового конфликта между США и Китаем, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.35 мск растёт на 0,29%, до 2668,35 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1273,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" торгуется у уровня закрытия пятницы — 65,99 рубля, курс евро снижается на 17 копеек, до 73,35 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается более чем на 1% — до 59,43 доллара за баррель.

Рубль и акции в последнее время пытаются противостоять глобальным тенденциям бегства от риска на фоне очередного кризисного витка в американо-китайском торговом конфликте, градус которого повысился на фоне нового раунда "войны пошлин" и ослабления курса юаня до 11-летнего минимума, отмечает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

Впрочем, ремарки президента США Дональда Трампа о том, что Китай все-таки настроен на заключение торгового соглашения, и небольшие реверансы G7 в отношении России способствуют относительно стабильным значениям рубля и индекса Мосбиржи, добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции "Мечела" ранее в понедельник подскакивали в цене на 7,8%, до 66,38 рубля, привилегированные – на 3,3%, до 95,7 рубля, продолжая отыгрывать новости об Эльгинском угольном месторождении. К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" растут на 0,7%, до 93,35 рубля, обыкновенные – на 5,23%, до 64,82 рубля.

"В пятницу были новости о том, что "А-Проперти" подала в ФАС ходатайство о покупке у Газпромбанка 49%-ной доли в угольном проекте "Мечела" Эльги (доля "Мечела" в проекте – 51%). Детали сделки не раскрываются. Запасы месторождения высококачественного коксующегося угля – около 2,2 миллиарда тонн. Однако вечером того же дня "Мечел" сообщил СМИ, что не получал предложения о выкупе 49% доли в Эльге, однако данная новость вызвала активный интерес инвесторов к бумаге", — комментируют аналитики ITI Capital.

"А-Проперти" планомерно наращивает свое присутствие в Якутии, и интерес к Эльге на этом фоне выглядит вполне логично. С другой стороны покупаемая доля не является контрольной. Если покупка будет одобрена, то "Мечелу" может быть предложена оферта. Однако компания вряд ли ее примет, так как актив для "Мечела" является одним из самых перспективных", — комментируют аналитики Промсвязьбанка.

Акции "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, растут на 1,53% после публикации отчетности.

Так, чистая прибыль группы "Акрон" в первом полугодии по МСФО выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,2 миллиарда рублей. Кроме того, поддержку акциям оказывает сообщение о том, что совет директоров компании в этом году планирует выпустить еще одну рекомендацию о выплате дивидендов.

"Растут сегодня акции "Фосагро". По-видимому, инвесторы, наконец, обратили внимание на компанию, которая может быть бенефициаром нынешних трендов на рынке удобрений, когда регуляторы усиливают прессинг производителей удобрений с вредными примесями. "Фосагро" к ним не относится и может усилить конкурентные позиции", — комментирует Суверов.

К текущему моменту акции "Фосагро" поднимаются в цене на 2,52%.

Акции "Детского мира" растут примерно на 1,13% — до 89,7 рубля (ранее в понедельник — на 2%, до 90,4 рубля) после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. Акции материнской компании "Детского мира", АФК "Система", также дорожают — на 1,36%. Также среди растущих — акции МТС (+1,64%).

Также среди лидеров роста – префы "Транснефти" (2,91%), акции "Распадской" (2,09%), депозитарные расписки X5 (1,65%), ТГК-1 (1,6%), акции Polymetal (1,6%) и акции "Полюса" (1,58%).

"Бумаги "Русала" корректируются вниз, так как финансовые результаты этой компании наиболее чувствительны к потенциальному замедлению экономики Китая", — прокомментировал аналитик "Атона" Андрей Лобазов. К текущему моменту акции "Русала" снижаются на 0,91%.

Среди лидеров падения также – депозитарные расписки "Ленты" (-1,58%), акции "Норникеля" (-0,62%), Московской биржи (-0,45%), ПИКа (-0,36%) и привилегированные акции "Башнефти" (-0,32%).

ПРОГНОЗЫ

"В целом мы наблюдаем нейтральную динамику с повышенной волатильностью в начале дня. Не ожидаем продолжения распродаж, с высокой вероятностью индексы РТС и Мосбиржи смогут закрыть день в "зеленой зоне". Сложно выделить какой-либо сектор рынка, динамика определяется преимущественно внешним фоном и рядом корпоративных историй", — говорит Евгений Миронюк из ИК "Фридом финанс".

Главной темой для рынков остаётся торговое противостояние США и Китая, отмечает в свою очередь Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"В пятницу стороны обменялись очередными тарифными ударами, что обвалило индексы в Европе и США. Однако уже в понедельник Дональд Трамп заявил о телефонных звонках со стороны торговых представителей КНР, которые предложили возобновить переговоры. Соответственно, у рынков появился повод для роста. Дополнительным позитивом для отечественных индексов стало повышение котировок нефти", — комментирует он.

Всё это позволяет рассчитывать на то, что начало недели останется за оптимистами, отмечает аналитик.