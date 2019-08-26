МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник днём начала замедлять темпы своего роста после умиротворяющих заявлений американского президента Дональда Трампа относительно торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 5 долларов, или на 0,33%, до 1542,6 доллара за тройскую унцию. Утром в ходе торгов показатель достигал 1564,9 доллара — максимума почти за шесть лет. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растёт на 1,65%, до 17,843 доллара за унцию.

Темпы роста цены на золото ослабли после заявления Трампа о готовности вернуться за стол переговоров с Китаем, что уменьшило усилившуюся в пятницу внешнеторговую напряжённость между Пекином и Вашингтоном.

Ранее в понедельник цена на золото достигла локального максимума, так как в пятницу Китай объявил о вводе пошлин в 10% на американские товары, и это заявление спровоцировало Трампа на ответное увеличение пошлин до 15% с ранее запланированных 10%.

"Главной новостью является то, что Трамп заявил о готовности вести переговоры с Китаем, и Китай тоже заявил, что они хотят, чтобы договорённости состоялись. Это изменило настроение на рынке на рисковое", — отметил аналитик Monarch Networth Capital Рениша Чайнани (Renisha Chainani), чье мнение приводит агентство Рейтер.