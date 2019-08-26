МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник вечером по отношению к другим основным мировым валютам на фоне миролюбивых заявлений американского президента Дональда Трампа в рамках развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару опускается до 1,1113 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1144 доллара, курс доллара к иене растёт до 105,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,39 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскакивает на 0,34%, до 97,97 пункта.

Поддержку курсу доллара оказывает ослабления опасений рынка относительно торгового конфликта США и Китая, который обострился было в пятницу, когда Поднебесная сообщила о вводе пошлин в 10% на ряд американских товаров, а Трамп ответил на принятые китайской стороной меры увеличением пошлин на товары из Китая до 15% вместо ранее запланированных 10%.

Но ранее в понедельник Трамп заявил о желании возобновить переговоры с Китаем, а также о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на китайские товары. Кроме того, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский президент отметил, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США.

На курс евро дополнительно давит макростатистика из Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в августе упал до минимума с ноября 2012 года в 94,3 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 95,1 пункта.