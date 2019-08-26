МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись ростом в понедельник на новостях о благоприятном для бирж развитии внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.01 мск французский CAC 40 вырос на 0,45%, до 5351,02 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 11662,87 пункта. Торги в Великобритании не проводились в связи с национальным праздником. По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47% — до 7094,98 пункта.

Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил о готовности возобновить переговоры с Китаем, а также не исключил возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из этой страны.

Заявления Трампа улучшили настроения на рынках, которые в пятницу были обеспокоены эскалацией торгового конфликта. Китай тогда объявил о вводе пошлин на американские товары, а США в ответ — увеличить пошлины на импорт из этой страны до 15% вместо ранее запланированных 10%.

"Сегодняшние настроения умиротворяющи, президент пытается отступить… Он стремится сохранить запланированную сентябрьскую встречу и вернуться к переговорам", — отметил главный рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan), чье мнение приводит агентство Рейтер.