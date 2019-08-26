МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник немного снижается к доллару и в той же степени растет по отношению к европейской валюте, продолжающей падать на рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск понедельника увеличивается на 8 копеек, до 66,07 рубля, курс евро снижается на 11 копеек, до 73,40 рубля.

На международном валютном рынке форекс евро к доллару падает на 1,16% — до 1,1109 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и опускается на 0,24% — до 58,66 доллара за баррель.

ВИБРИРУЮЩИЙ РУБЛЬ

"Утренний рост выше отметки 66 к доллару в середине дня сменился снижением, рубль вниз вновь пробив отметку 66 к доллару. Волатильность рублю обеспечивали несколько спекулятивных факторов: во-первых, это ожидания дополнительных эффектов от вступившего сегодня в силу пакета санкций, во-вторых, страхи инвесторов относительно эскалации торговой войны США и Китая, в-третьих, неоправдавшиеся надежды на более "голубиный" тон ФРС в рамках симпозиума центробанков США", — говорит Андрей Люшин из Локо-банка.

Как отмечает Юрий Кравченко из "Велес капитала", рост рубля к евро был во многом обусловлен слабостью самой единой европейской валюты на глобальных площадках после выхода данных о существенном падении индекса делового доверия в Германии.

На денежном рынке крупные налоговые платежи в понедельник немного скорректировали вверх ставки межбанковского кредитования, также отмечает аналитик.

"Уже завтра остатки банков на корсчетах в ЦБ, вероятно, окажутся ниже комфортного уровня в 2 триллиона рублей. Однако отток ликвидности банки смогут быстро компенсировать возвратом части средств с недельных депозитов ЦБ (аукцион во вторник), а также привлечением ликвидности от Федерального казначейства, как на депозиты (в общей сложности на неделе казначейство предложит на депозиты банкам до 390 миллиардов рублей), так и в рамках операций РЕПО (спрос по операциям o/n может превысить размер дневного лимита)", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня активно обсуждается тема вхождения экономик мира в стагнацию, а также механизмы и способы выхода из тупиковых ситуаций, и такой фон не способствует аппетитам инвесторов к риску, но и поводов для бегства из российских активов на данный момент нет, считает Люшин.

Вторник, таким образом, пройдёт относительно спокойно для рубля, который может уйти ниже 66 к доллару, полагает эксперт. Если новых внешних угроз не возникнет, торговля пройдёт в диапазоне 65,5-66,5 к доллару, прогнозирует он, а в паре евро-рубль — 72,7-73,7.

"На прошлой неделе торги в российской валюте сместились в диапазон 65,5-66,5 рубля за доллар после сильного ослабления неделей ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации рубля вблизи достигнутых уровней (66 за доллар). При этом одним из основных драйверов изменения курса российской валюты в ближайшее время может стать общее отношение глобальных инвесторов к активам из развивающихся стран", — в свою очередь отмечает Ренат Малин из компании "Сбербанк управление активами".