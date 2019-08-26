МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся слабым снижением по основным индексам вслед за стоимостью нефтяных контрактов марки Brent и на фоне снижения аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,09% — до 2658,24 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1268,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск рос на 6 копеек – до 66,05 рубля, курс евро снижался на 12 копеек, до 73,39 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вечером снижался на 0,7% — до 58,39 доллара за баррель.

"Понедельник российский рынок акций начал со снижения на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, однако днём вышел в зеленую зону, когда со стороны Трампа появились очередные намеки о продолжении диалога по поиску компромисса по торговле с КНР. Тем не менее под занавес торгов индекс Мосбиржи не удержался в плюсе. Над рынками довлеет неопределённость, ключевые факторы риска остаются актуальными, о восстановлении риск-аппетитов в таких условиях говорить не приходится", — прокомментировал Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Обыкновенные акции "Мечела" в понедельник подскакивали на 7,8% — до 66,38 рубля, привилегированные — на 3,3%, до 95,7 рубля, продолжая отыгрывать новости об Эльгинском угольном месторождении. К закрытию торгов привилегированные акции "Мечела" выросли на 0,59% — до 93,25 рубля, обыкновенные – на 4,87% — до 64,6 рубля.

Акции "Детского мира" выросли к закрытию торгов на 0,9% — 89,5 рубля (днем подскакивали на 2% — до 90,4 рубля) после публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. Акции материнской компании "Детского мира", АФК "Система", также подорожали — на 0,93%. Выросли и акции МТС (+2,2%).

Акции "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, выросли на 1,27% после публикации позитивной отчетности по МСФО.

Среди лидеров роста также префы "Ленэнерго" (2,98%), префы "Транснефти" (2,95%), акции "Полюса" (2,82%), бумаги "Лензолото" (префы выросли на 2,1%, обыкновенные акции – на 2,58%), акции "Распадской" (2,7%), Polymetal (2,24%) и акции ТГК-1 (1,7%).

Среди лидеров падения – депозитарные расписки "Ленты" (-2,03%), акции "Лукойла" (-1,32%), "Русала" (-1,31%), "Интер РАО" (-0,72%) и акции ПИКа (-0,68%).

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник выйдут данные по ВВП Германии за второй квартал. С учетом рецессии, грозящей крупнейшей экономике Европы, к показателю будет особое внимание. Завтра на отечественном рынке вероятно открытие вблизи текущих уровней, для возобновления покупок инвесторы будут ждать новых положительных сигналов по ключевым глобальным темам. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи – 2650-2670 пунктов", — говорит Бахтин из "БКС Премьер".

Во вторник, 27 августа, торговля пройдет в диапазоне 2640-2690 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Андрей Хохрин из "Иволга Капитал".

"Главной новостью, влияющей на мировые рынки, остается противостояние США и Китая в торговой войне, а также их взаимные пошлины, введенные в конце прошлой недели. Однако инвесторов радует вероятность возвращения конфликтующих стран за стол переговоров. В зависимости от того, сумеют ли страны договориться о взаимодействии, будет меняться картина на мировых рынках", — комментирует Дмитрий Александров из "Универ Капитала". С его точки зрения, диапазон колебаний индекса Мосбиржи во вторник составит 2660-2710 пунктов.