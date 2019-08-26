МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Китайская Huawei начала переговоры с Россией об установке российской операционной системы (ОС) "Аврора" на свои планшеты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Россия планирует закупить 360 тысяч планшетов Huawei к августу 2020 года для проведения переписи населения.

"Китайская Huawei начала вести переговоры с Россией об установке российской операционной системы "Аврора" на 360 тысячах своих планшетов для проведения переписи населения России в следующем году",- отмечает агентство.

Представитель Huawei заявил, что проект является пилотным и рассматривается, как первый этап запуска российской ОС на устройствах Huawei. Компания ищет альтернативные операционные системы для Android после того, как США включили производителя смартфонов в список компаний, которые не могут сотрудничать с американскими компаниями без лицензии.

Как сообщал в июле замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов, Минкомсвязь РФ рассчитывает, что пилотный проект по использованию китайской компанией Huawei российской операционной системы "Аврора" начнется до конца 2019 года.

Российская мобильная операционная система "Аврора" (до февраля 2019 года называлась Sailfish) разрабатывается компаниями ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в группу "Ростелеком". "Аврора" базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android.