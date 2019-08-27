МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Орешкин считает преждевременной дискуссию об инвестировании средств ФНБ сверх 7% ВВП, в том числе из-за рисков на нефтяном рынке.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, и за их счет формируется ФНБ. При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

"Во-первых, до этого порога нам надо ещё дожить, ещё этот объем не накоплен. Это первое. Второе — то, что мы видим очень серьезные риски на нефтяном рынке, у нас уже котировки нефти упали ниже 60 долларов за баррель, если мы уйдём ниже 50, то ничего накапливаться и не будет. Поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что Минэкономразвития выступает за изменение структуры инвестиций ФНБ за рубежом. "То есть это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нас, у нашей страны, есть, которые мы реализуем в других странах", — добавил он.