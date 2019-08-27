МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после распродаж днем ранее растут во вторник на фоне новых оптимистичных заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,68% — до 2911,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,12%, до 1599,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 25707,14 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 1930,07 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,15% — до 20494,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6477,1 пункта.

В центре внимания рынков находятся сделанные в понедельник заявления Трампа о возможности введения отсрочки на повышение пошлин на товары из КНР. Кроме того, по словам Трампа, Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Данные заявления прозвучали после того, как в пятницу торговая напряженность между странами резко усилилась из-за нового повышения импортных пошлин сторон в отношении друг друга.

"Все по-прежнему сводится к торговле. Комментарии президента США Дональда Трампа по этому вопросу вновь стали основным фактором для роста рынков. Однако несмотря на то, что настроения стали позитивными в связи с последними заявлениями, неопределенность сохраняется и требует более осторожного подхода", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.