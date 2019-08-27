МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник незначительно растет после того, как комментарии американского президента Дональда Трампа успокоили рынки, но не придали ясности относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,15 доллара, или на 0,07%, до 1538,46 доллара за тройскую унцию. В понедельник показатель достигал 1565 долларов, что является максимумом с начала сентября 2013 года. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растёт на 0,07%, до 17,797 доллара за унцию.

В понедельник Трамп рассказал, что Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Он также не исключил возможность введения отсрочки на повышение пошлин на товары из этой страны. Данные заявления способствовали тому, что стоимость драгметалла немного отошла вниз от почти шестилетнего максимума.

"Цена стабильна из-за примирительного тона, прозвучавшего вчера и в Китае, и от Трампа; рынок начал надеяться, что их торговый спор придет к какой-либо сделке", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).