МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая понизил курс юаня на 240 базисных пунктов — до 7,0810 юаня за один доллар США.

Это минимальное значение юаня с 18 марта 2008 года.

Такое решение Народный банк КНР принял во вторник утром.

Понижение курса национальной валюты произошло на фоне продолжающегося в течение полутора лет торгового противостояния между Китаем и США.

По мнению финансовых экспертов, власти Поднебесной и дальше будут понижать курс юаня.