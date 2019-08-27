МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая понизил курс юаня на 240 базисных пунктов — до 7,0810 юаня за один доллар США.
Это минимальное значение юаня с 18 марта 2008 года.
Такое решение Народный банк КНР принял во вторник утром.
Понижение курса национальной валюты произошло на фоне продолжающегося в течение полутора лет торгового противостояния между Китаем и США.
По мнению финансовых экспертов, власти Поднебесной и дальше будут понижать курс юаня.
https://1prime.ru/Financial_market/20190827/830271340.html