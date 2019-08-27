МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня перешел к снижению по индексу Мосбиржи и усилил падение по индексу РТС, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника снижался на 0,21% — до 2652,58 пункта, индекс РТС — на 0,51% — до 1661,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 15 копеек, до 66,22 рубля, евро — на 25 копеек, до 73,55 рубля.