МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Котировки бумаг российских компаний во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.30 мск GDR "Газпрома" дешевели на 1,04%, до 6,83 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,16%, до 31,6 доллара. Бумаги "Роснефти" опускались в цене на 0,68%, до 6,1 доллара, "Лукойла" — на 2,47%, до 76,31 доллара. Бумаги "Новатэка" прибавляли в стоимости 0,1%, достигая 192,7 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,52%, до 1,14 доллара, Сбербанка — на 1,03%, до 13,43 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,66%, до 18,16 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,64%, до 23,25 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,25%, до 14,29 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,09%, до 21,44 доллара.

Цена GDR "Магнита" опускалась на 0,28%, до 12,69 доллара, "Ленты" — на 1,64%, до 3,29 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,88%, до 3,42 доллара.