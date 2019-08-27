МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе на статданных из Китая, которые помогли ослабить опасения относительно состояния экономики страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,35% — до 2902,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,87%, до 1595,82 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,1% — до 25664,07 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,96% — до 20456,08 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,43% — до 1924,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 6471,2 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой прибыль крупных промышленных предприятий страны в июле выросла на 2,6% в годовом исчислении после снижения в июне на 3,1%.

Дополнительным положительным фактором для рынков оставались комментарии американского президента Дональда Трампа о том, что Китай связался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Он также не исключил возможность введения отсрочки на повышение пошлин на товары из этой страны. Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что комментарии Трампа способствовали росту на биржах США, что спровоцировало покупки на японском рынке и привело к росту индекса Nikkei.

Биржа Гонконга в то же время оставалась под давлением из-за внутренней геополитической напряженности. Во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что начало диалога с демонстрантами, уже несколько месяцев протестующими против закона об экстрадиции, не означает, что правительство будет терпеть насильственные действия. Заявление было сделано на фоне встречи Лэм с молодёжью после столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией.