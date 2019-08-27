МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине торгов значительно сдал позиции в парах с долларом и евро на фоне слабого аппетита к риску у глобальных инвесторов, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск вторника рос на 31 копейку — до 66,38 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 73,72 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88% — до 58,63 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

"Пока на глобальном рынке весьма сдержанно относятся к возможности возобновления переговоров США и КНР по торговым вопросам. Основные индикаторы указывают на то, что аппетиты к риску очень слабые. Иена вновь укрепилась до 105,65 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к 1,5%. Это говорит о том, что глобальные инвесторы и спекулянты пока не могут изменить своё отношение к ожиданиям, как по поводу торговой войны, так и динамике будущего роста ВВП США", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Торговое противостояние США и КНР в конце августа активизировалось, мы видим новый обмен любезностями в войне пошлин и угрозы дальнейшего ослабления юаня. Все это формирует риски охлаждения экономического роста в Поднебесной. С замедлением рискуют столкнуться и Штаты на фоне потерь автомобильных компаний и сельхозпроизводителей из-за введения Пекином ответных таможенных пошлин", — свою очередь отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Ущерб от торгового конфликта с США для Китая может оцениваться примерно в 2% ВВП, подсчитал аналитик. "При этом импорт нефти может сократиться из-за девальвации китайской валюты. В числе потенциальных пострадавших могут оказаться и другие страны. Например, Германия, экспортирующая в Китай машины и оборудование. Экономика европейского "локомотива" может столкнуться с рецессией до конца текущего года", — добавляет возможные негативные факторы он.

"Все это способно спровоцировать обвал на мировых фондовых биржах, по меньшей мере – вызвать масштабную волатильность. Так или иначе капиталы могут начать фронтально уходить из юаня и других валют развивающихся рынков, включая рубль, в "тихие гавани", такие как японская иена и швейцарский франк, а также классический хедж-актив – золото", — говорит эксперт.

Во вторник рубль снижается наряду с большинством других валют на развивающихся рынках (например, падают к доллару турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем не менее, по отрицательной динамике рубль сегодня заметно опережает валюты-аналоги (отдельные валюты на развивающихся рынках и вовсе укрепляются, например, бразильский реал и индийская рупия), добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Соответственно, рубль пока выглядит слабым, хотя за год торгового противостояния он смог даже укрепиться, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Возможно, что в ближайшие дни ситуация с переговорами прояснится и тогда отечественная валюта получит импульс движения в сторону 65,5-66 за доллар, добавляет аналитик.

Аналитики "Сбербанка КИБ" полагают, что на фоне сохраняющейся рискофобии рубль во вторник остановится у отметки 66,7 за доллар.