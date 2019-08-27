МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский рынок торгуется в минусе по основным индексам на фоне снижения интереса к рисковым активам, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.36 мск сокращается на 0,11%, до 2655,21 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1259,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 32 копейки, до 66,39 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,71 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,55%, до 58,44 доллара за баррель.

"Рынки явно не доверяют словам Дональда Трампа, который сообщил накануне о желании Китая возобновить переговоры. Информация об этом пока не находит официального подтверждения в Пекине, да и прошлый опыт говорит о том, что китайская сторона затребует снятия части текущих ограничений в качестве основания для переговоров. Отечественный рынок не может стоять в стороне от мировых тенденций и торговался преимущественно в минусе", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 3,87%, префы – на 2,41%), акции "Мосэнерго" (-1,9%), "Газпрома" (-1,63%), префы "Ленэнерго" (-1,28%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,19%) и акции "Лукойла" (-1,09%).

"Банк "Санкт-Петербург" сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 20,9%. Также разочаровал Polymetal, хотя его бумаги дорожали почти на 1,6%. Прибыль компании по добыче драгоценных металлов упала на 13%, до 153 миллионов долларов при росте выручки на 20%. Впрочем, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 0,2 доллара на акцию с датой отсечки реестра 6 сентября", — комментирует Кочетков.

К текущему моменту акции банка "Санкт-Петербург" растут на 0,42%.

Акции "ВСМПО-Ависма" дорожают на 1,34% на фоне рекомендации совета директоров компании дивидендов по итогам первого полугодия в размере 884,6 рубля на обыкновенную акцию.

Акции "Алросы" подрастают на 0,65% на фоне рекомендации совета директоров компании дивидендов по итогам первого полугодия в размере 3,84 рубля на акцию.

Также среди лидеров роста капитализации – акции "Интер РАО" (2,93%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (2,12%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 2,02%, обыкновенные акции – на 1,71%), префы "Транснефти" (1,7%), акции Московской биржи (1,45%), "Полюса" (1,28%), МТС (1,22%) и ММК (1,16%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок торгуется в ожидании новостей с внешних площадок, отмечает Ярослав Кабаков из "Финама".

Он не находит драйверов для восходящего движения и продолжает ощущать слабость, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".