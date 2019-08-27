МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет ускоряющимися темпами из-за отсутствия конкретных шагов США и Китая в сторону разрешения торгового конфликта и на признаках рецессии в крупнейшей экономике Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 11,05 доллара, или на 0,72%, до 1548,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро растёт на 2,04%, до 18,148 доллара за унцию.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем ВВП страны, по окончательной оценке, во втором квартале опустился на 0,1% по сравнению с первым кварталом, с учетом сезонных корректировок. Кроме того, индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года.

По мнению аналитического института Oxford Economics, возобновившееся резкое падение IFO в августе подчеркивает краткосрочные риски слабости промышленности, провоцирующие рецессию в крупнейшей экономике Европы. Рецессия формально определяется как два подряд квартала со снижением ВВП.

При этом не исчезают и опасения разрастания торговой войны США и Китая, несмотря на доносящиеся время от времени примирительные слова. Так, ранее во вторник официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин надеется, что американская сторона создаст условия для возобновления торговых консультаций. А днем ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп выразил желание продолжить переговоры с Китаем.

Специалист по сырьевым товарам Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что "основное внимание уделяется событиям в США и Китае", хотя здесь вряд ли стоит ждать изменений. А "растущее число данных в Германии, указывающих на рецессию, не дают особого повода продавать золото".