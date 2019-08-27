МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером продолжает заметно снижаться к доллару и евро, так и не найдя драйверов для роста, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вторника растёт на 56 копейки, до 66,63 рубля, курс евро — на 61 копеек, до 73,90 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом увеличивается на 0,3%, до 58,3 доллара за баррель.

РУБЛЬ БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Вечером курс рубля обновил минимумы дня на фоне замедления роста нефтяных котировок с 1% — до порядка 0,1-0,3%.

Окончание налогового периода оказывает давление на рубль, отмечает Ярослав Кабаков из "Финама".

С ним согласен Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей", — отмечает он.

"Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился (о сокращении спроса в том числе свидетельствуют итоги сегодняшнего депозитного аукциона ЦБ, где банки разместили внушительные 2,2 триллиона рублей), и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз плохой аппетит инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле", — комментирует он.

Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но плюс к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1,0-2,7%, указывает эксперт.

"Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 года включительно", — добавляет аналитик.

Как сообщило ведомство в понедельник, прогноз среднегодового курса доллара в 2020 году пересмотрен — с 64,9 рубля за доллар до 65,7 рубля, в 2021 году — с 65,4 рубля за доллар до 66,1 рубля. В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 66,5 рубля за доллар (прежний прогноз — 66,2 рубля).

ПРОГНОЗЫ

"На данный момент поводов для роста на рынке очень мало, они локальные и не всегда значительные. Рубль завтра продолжит нахождение в диапазоне 66-67 к доллару и 73-74 к евро", — считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"В сентябре рубль может испытать умеренное ослабление. Согласно базовому сценарию, курс рубля в течение предстоящего месяца будет колебаться в пределах значений 66-67,5. Основой для данного тренда может послужить эффект торговых войн, который создает все более серьезное давление на стоимость энергоносителей, сырьевые валюты и в целом снижает глобальные аппетиты к риску", — отмечает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

С другой стороны, эксперт считает, что нельзя исключать позитивных подвижек в торговых переговорах США и Китая. "Если позитивный сценарий по торговым переговорам получит развитие, рубль вполне может укрепиться до 64,5-65 рубля за доллар", — добавляет он.