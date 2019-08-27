МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, только расписки АФК "Система" подорожали после вчерашней отчётности принадлежащей ей группы "Детский мир" в России, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,47%, до 6,05 доллара, "Новатэка" — на 2,08%, до 188,5 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 2,86%, до 76 долларов. Акции "Газпрома" подешевели на 3,22%, до 6,68 доллара, "Газпром нефти" — на 1,43%, до 31,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,73%, до 23,23 доллара, "Северстали" — на 0,56%, до 14,17 доллара, НЛМК — на 0,37%, до 21,38 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,13%, до 1,13 доллара, Сбербанка — на 2,84%, до 13,18 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли 0,77% — до 18,14 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,18%, до 12,57 доллара, "Ленты" — на 1,35%, до 3,3 доллара.

Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,67%, до 3,42 доллара. Холдинг владеет 52,1% акций компании "Детский мир", которая накануне довольно позитивно отчиталась. Так, чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,9 раза, до 1,9 миллиарда рублей.