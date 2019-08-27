МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжил сдавать позиции на вечерних торгах в отсутствие влияния сильных игроков, евро поднимался в моменте до 74 рублей впервые с 20 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 20.16 мск растёт на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на символические 0,07%, до 58,16 доллара за баррель.