МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы закрылись в основном ростом на ослаблении политического напряжения в Италии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,11%, до 7087,5 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,67%, до 5387,09 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 11726,65 пункта.

Рост индексов поддержали новости из Италии. Ранее во вторник президент страны Серджо Маттарелла начал второй, решающий тур консультаций в поисках выхода из правительственного кризиса, который возник 20 августа после того, как премьер-министр Джузеппе Конте подал главе государства прошение об отставке.

Стабилизация политической ситуации в стране поддерживает оптимизм инвесторов. "Есть надежда, что коалиция будет сформирована, и, следовательно, страна может избежать досрочных выборов", — отмечает аналитик Spreadex в Лондоне Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell,), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Давление на британский индекс оказал рост курса национальной валюты. Фунт значительно вырос после того, как лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу страны из ЕС без заключения соглашения. Дорогая национальная валюта традиционно негативно отражается на стоимости акций экспортеров, так как это снижает их доход в местной валюте.