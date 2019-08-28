ВАШИНГТОН, 28 авг /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США по итогам торгов во вторник продемонстрировали небольшое снижение на 0,3%-0,5%.

На момент закрытия бирж (23.00 мск) индекс Dow Jones снизился на 0,47%, до 25,777.90 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 7,826.95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 2,869.16 пункта.

Цены на нефть, напротив, продемонстрировали снижение: декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,81%, до 59,99 доллара за баррель (по данным на 23.53 мск).

Золото подорожало на 1% до 1552,30 доллара США за тройскую унцию (по данным на 23.54 мск).

После роста в понедельник инвесторы в основном заняли выжидательную позицию и продолжали наблюдать за течением торгового конфликта США и КНР. Так, ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин надеется, что американская сторона создаст условия для возобновления торговых консультаций.

Отсутствие ясности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином сказалось на снижении основных европейских фондовых индексов, а также на снижении курса рубля к доллару и евро – инвесторы проявляли слабый аппетит к риску.

В итоге, несмотря на рост в районе 0,5%, на открытии торгов вторник биржи США закончили в небольшом минусе.